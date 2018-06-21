КНДР передала США останки 200 погибших на Корейской войне американских военнослужащих
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Ожидается, что останки будут доставлены на американскую авиабазу на Гавайских островах. Как передает Reuters, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы. До сих пор около 8 тыс. американских военных числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950–1953 годов.
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