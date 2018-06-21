Государственный секретарь МИД ФРГ по вопросам Европы Михаэль Рот приедет сегодня с трехдневным визитом в Москву

Госсекретарь германского МИД выполняет роль заместителя министра. Поэтому в России Рот проведет переговоры со своим коллегой Александром Грушко. Запланированы также встречи с депутатами Госдумы. Среди обсуждаемых тем будут отношения России с Германией и Евросоюзом, а также европейско-трансатлантическая безопасность.

Михаэль Рот собирается встретиться и с представителями российского гражданского общества. Как сообщает дипведомство ФРГ, цитируя госсекретаря, в центре визита будет стоять «обмен мнениями о ситуации с правами человека в России и вклад в поддержание совместной культуры памяти».

В связи с этим Рот подчеркнул, что Германия должна помнить о своей исторической ответственности за миллионы погибших во Второй мировой войне советских граждан. 22 июня государственный секретарь МИД ФРГ возложит венок на могилу Неизвестного солдата в Москве. «Я очень благодарен, что могу почтить память жертв войны в 77-ю годовщину нападения национал-социалистической Германии на Советский Союз», — отметил Михаэль Рот. О посещении матча Германия-Швеция, который пройдет в субботу в Сочи, заместитель министра иностранных дел ФРГ не упомянул.

Никто из представителей правительства ФРГ пока не заявил о своем желании приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Однако о его бойкоте речи также не было. Германские СМИ критически осветили посещение матча Португалия-Марокко бывшим главной FIFA Йозефом Блаттером.