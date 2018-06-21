Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный приговор основателю инвестфонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру

Адвокаты Браудера оспаривают в вышестоящей инстанции решение Тверского суда Москвы. Он в конце прошлого года заочно приговорил британского финансиста к девяти годам колонии общего режима. И оштрафовал на 200 тысяч рублей, Браудеру запретили несколько лет заниматься в России предпринимательством. Его партнёра Ивана Черкасова заочно осудили на 8 лет колонии общего режима и оштрафовали на 200 тысяч рублей. По данным следствия, основатель Hermitage Capital и его партнер использовали мошенническую схему ухода от налогов и вывели средства со счетов компании Дальняя степь. Нанесённый фигурантами ущерб, по данным гособвинения, превысил более четырех миллиардов рублей. Предприниматели проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому обвинение им предъявили заочно. В случае экстрадиции или депортации Браудера и Черкасова в Россию либо с момента их фактического задержания здесь они будут сразу арестованы на два месяца, отмечает РИА. Браудер один из инициаторов списка Магнитского. Юрист инвестфонда Hermitage Capital раскрыл схему хищения из российского бюджета более пяти миллиардов рублей, к этому, как считают в фонде, были причастны сотрудники правоохранительных органов. Осенью 2008-го Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, спустя год он умер в СИЗО.