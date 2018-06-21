Пленум Верховного суда сегодня рассмотрит применение закона о митингах
Он уточнит правила организации публичных мероприятий: в частности, как ожидается, будут конкретизированы причины для отказа в проведении акций. Власти вправе отказать в проведении публичного мероприятия, только если заявка подана лицом, не имеющим на это право, либо на указанном месте массовые акции запрещены. Такая трактовка закона содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, который есть в распоряжении «Ведомостей». Согласно документу, никакие другие доводы не являются основанием для отказа в акции. Предложение же о переносе места или другом времени проведения мероприятия должно быть конкретным и мотивированным, говорится в проекте постановления. Пленум Верховного суда при этом отмечает, что неудобства для пешеходов и транспорта сами по себе не являются поводом для переноса акции. Главное – чтобы ее участники сами не провоцировали аварии. Пленум Верховного суда также затронет и вопрос несанкционированных акций, отмечают «Ведомости». По проекту мероприятие становится таковым, если организаторы не выполнили требования властей о переносе или некорректно подали заявку. Кстати, организаторами, как считают в пленуме Верховного суда, могут быть признаны не только те, кто подавал уведомление о митинге. Пленум Верховного суда рассматривает применение закона о митингах впервые, отмечает ТАСС.
Комментарии8
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danko1 21 июня 2018 | 08:10
Причина для отказа в митинге одна: трусливая власть, которая боится народа.
А поводы для отказа могут быть любые, но все нарушают Конституцию.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 08:11
Да, и практически все отказы в митингах- антиконституционны.
y3emen1 21 июня 2018 | 08:27
luger_max_otto: так и разрешения -тоже
shlevet 21 июня 2018 | 08:17
danko1: //...А поводы для отказа могут быть любые,...//
Прочитайте прежде статью под которой пишите, а выглядите смешно =)):-)
rampa 21 июня 2018 | 08:17
хороший пункт "некорректно подали заявку" )))
tks 21 июня 2018 | 08:22
Понадобилось трактовать ублюдочное законодательство?
С чего бы это вдруг? Квазинорм не хватает?
y3emen1 21 июня 2018 | 08:23
чё мудрят? вове переписать конституцию, как другому человеку высморкаться
sasass 21 июня 2018 | 08:25
Латают дырявый закон , чтобы еще дырявее был....