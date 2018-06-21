Пленум Верховного суда сегодня рассмотрит применение закона о митингах

Он уточнит правила организации публичных мероприятий: в частности, как ожидается, будут конкретизированы причины для отказа в проведении акций. Власти вправе отказать в проведении публичного мероприятия, только если заявка подана лицом, не имеющим на это право, либо на указанном месте массовые акции запрещены. Такая трактовка закона содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, который есть в распоряжении «Ведомостей». Согласно документу, никакие другие доводы не являются основанием для отказа в акции. Предложение же о переносе места или другом времени проведения мероприятия должно быть конкретным и мотивированным, говорится в проекте постановления. Пленум Верховного суда при этом отмечает, что неудобства для пешеходов и транспорта сами по себе не являются поводом для переноса акции. Главное – чтобы ее участники сами не провоцировали аварии. Пленум Верховного суда также затронет и вопрос несанкционированных акций, отмечают «Ведомости». По проекту мероприятие становится таковым, если организаторы не выполнили требования властей о переносе или некорректно подали заявку. Кстати, организаторами, как считают в пленуме Верховного суда, могут быть признаны не только те, кто подавал уведомление о митинге. Пленум Верховного суда рассматривает применение закона о митингах впервые, отмечает ТАСС.