Новым пресс-секретарем Белого дома может стать официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт
Ряд изданий со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Сара Сандерс намерена через несколько месяцев подать в отставку. Она, якобы, сильно устала от часто меняющейся политики Дональда Трампа.
Комментарии4
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sasass 21 июня 2018 | 07:55
Ковбой Трамп любую кобылу может загнать ,а вот наша ему не под силу...)))
chichanik 21 июня 2018 | 08:05
sasass: В контексте этого сообщения наша кобыла - это Песков.
i_c_e 21 июня 2018 | 08:07
Ещё и не доплачивают, наверно — конечно устала. Толи дело наш пургоносец — всегда с улыбкой, на всё готов.
m_doc 21 июня 2018 | 08:11
Это не та ли тётка, что назвала высадку союзников в Нормандии в 1944 году примером крепких связей Соединенных Штатов и Германии?:))