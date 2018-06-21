Издание 7×7 оштрафовано на 800 тысяч рублей

Поводом стало интервью с блогером Михаилом Световым о легализации наркотиков. Суд в Сыктывкаре усмотрел в этом материале пропаганду наркотических средств. Как сообщил «Медиазоне» директор 7×7 Павел Андреев, главного редактора издания Софью Крапоткину дополнительно оштрафовали на 40 тысяч.