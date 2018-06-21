Американский актер Питер Фонда извинился за оскорбительный твит в адрес семьи Дональда Трампа
Как передает ABC, он назвал свое послание по поводу детей мигрантов, которых разделяют с родителями на границе, неуместным и вульгарным. Фонда на своей странице в «Твиттере» призвал отобрать у президента его сына Бэррона, поместить его в клетку с педофилами и посмотреть на реакцию Меланьи Трамп. Супруга президента после этого обратилась в Секретную службу. Накануне Трамп подписал указ о прекращении практики разделения семей мигрантов на границе.
Комментарии2
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epynda 21 июня 2018 | 07:41
Актёры, это клоуны.
Есть плохие клоуны, есть хорошие,
Бывают выдающиеся......
Но всё равно, они клоуны...
А что возьмёшь с клоуна...???7
Клоун и есть клоун....
sasass 21 июня 2018 | 08:03
epynda: Неграмотным клоуном оказался...