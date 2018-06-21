Координатор «Архнадзора» утверждает, что ему угрожают с телефонов мэрии
По мнению Андрея Новичкова, поводом могла стать публикация документов градостроительно-земельной комиссии под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. В этих материалах, которые восемь лет держались в секрете, отражены как скандальные стройки последних лет, связанные со сносом исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию. У себя в Facebook’е Новичков пишет, что не станет удалять эти материалы.
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ivar1964 21 июня 2018 | 07:56
И фамилия у этого координатора какая-то русофобская! "Новичков"! Мгновенная ассоциация с получившим недавно огромную популярность "Новичком"! Сразу ясно: нехороший человек. Либераст.