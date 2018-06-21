Адвокату «петербургских саентологов» передали для ознакомления дело с пометками следователя
Как передает «Медиазона», стикеры оставленные в деле, в частности, гласят: «дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «знает много, но молчит — передопрос с электровспоминателем». Сами следователи информацию о пометках не прокомментировали.
Комментарии11
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all_seeing74 21 июня 2018 | 07:42
Это так мило!)))) надеюсь следователю ничо не грозит, за рассеянность?!))))
motobrother 21 июня 2018 | 07:49
all_seeing74:
Грозит. Электроантирассеяностеватель.
ukraminadozemljudobrjt 21 июня 2018 | 07:47
А адвокату дебилов вера с первого слова?
andre_klimov 21 июня 2018 | 07:59
ukraminadozemljudobrjt:
Это тебе что ли?
А вот следакам в данном случае поверить можно - они не стали опровергать, они просто стали в "молчанку" играть. Хотя, если бы это было неправдой - могли бы оттоптаться по полной...
mppv 21 июня 2018 | 07:48
Дак адвокат использует Е-meter?
davi__koloradov 21 июня 2018 | 07:49
"электровспоминатель" - еще один мем рашкофашизма.
volgin_iw 21 июня 2018 | 07:58
Давно пора прикрыть эту пендосекту.
zztop1960 21 июня 2018 | 08:05
volgin_iw: А чем РПЦ не секта ? Чего только стоит идолопоклонство, противоречащее христианству , как иконы , свечки за упокой и т.д. Как можно просить у умершего человека , которого Бог давно определил в Рай или Ад о помощи ? Чем он вам поможет , он что Бог ? Это языческая традиция , осуждаемая в христианстве
andre_klimov 21 июня 2018 | 08:10
volgin_iw:
Разве новость о секте?
Новость о том, что "они уже не стесняются". И им всё равно, кто попал в их жернова - сайентологи, за то что нарушают монополию государства на оболванивание, или Вы лично - за то, что используете на аватар фотографию без разрешения правообладателя. И о том, что использование "электровспоминателей", "электропризнавателей" и "электросоглашателей" - привычная практика следственного процесса в России.
punyoshohlai 21 июня 2018 | 08:01
Если следователь знает, что нет даже экстремизма, под который можно подогнать всё, что угодно, то он беспредельщик со всеми вытекающими.
sasass 21 июня 2018 | 08:11
Следователи уже вовсю уже применяют бандитские методы допроса - сталинским палачам и не снились современные методы....