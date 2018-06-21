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07:18, 21 июня 2018

Число россиян, обвиняющих Сталина в больших потерях во время войны, за 20 лет сократилось в 4 раза

Согласно опросу «Левада-центра», проведенного накануне Дня памяти и скорби, только 9% россиян сегодня убеждены, что большие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне вызваны сталинским руководством, которое не считалось с потерями. В 1997 году так считали 34% опрошенных.

Комментарии

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yralez 21 июня 2018 | 07:22

А как считает самый ватный путинец---Кадыров ?

midnightblues 21 июня 2018 | 08:04

yralez: Вообще-основной вектор современных властей,стравливание россиян между собой и попытка отсрочить крах
а он неминуем
Самое дикое-что для даже попытки создания нации необходимо пытаться сплотить на основе каких-то пактов,но никак не натравливать люмпенов на средний класс
путь в никуда

danko1 21 июня 2018 | 08:06

yralez: Кадыров считает так же, как и его кремлевский Аллах, вернувший своего идола Сталина, его гимн и репрессии. Даже ярлыки тех лет Путин вернул.
Рабы считают всё то, что им путинский зомбоящик говорит, не желая думать самостоятельно.

m_doc 21 июня 2018 | 07:24

На Эхе по Сталину соскучились? Уж и не знают, какой повод для очередного нытья найти...
Как в том анекдоте про нерадивого студента и блох.

arye_11 21 июня 2018 | 07:29

m_doc:
Эхо по "Сталину не скучает", Эхо про Сталина просто пишет.
По Сталину скучает Россия(большая её часть, по крайней мере).
Неуютно холопу без барской плетки, вот холоп и тоскует о барине и его подручных и видит их в сладких снах. Ах, как они пороли холопьи задницы, как пороли... "Порядок был!!!"

m_doc 21 июня 2018 | 07:35

arye_11: По Сталину скучает Россия(большая её часть, по крайней мере).
=====================================
Во-первых, хорош бредить. Во-вторых, хорош расписывать российский народ как неполноценный, уподобляясь автору холокоста.
Или у вас настолько запущенный старческий маразм, что нет сил с собой бороться...

yuriykyvich 21 июня 2018 | 08:00

m_doc: //хорош расписывать российский народ как неполноценный...//
Вообще-то "неполноценным" российский народ выставляют публикуемые данные опросов: 51% желают видеть Путина на посту президента после 2024 года; в четыре раза сократилось число, считающих Сталина отвественным за массовую гибель во время ВОВ...
Так что не надо с "больной головы на здоровую".
Или "опросы" ВРУТ, или у нас действительно такой народ.

perestarok 21 июня 2018 | 07:54

arye_11: "По Сталину скучает Россия"

Сталин очень современен с позиций современного запада. Запад тоже не считается с жертвами чужих наций, и русские для Сталина были чужие.

midnightblues 21 июня 2018 | 08:01

perestarok: А что,сталин какие -то этносы не уничтожал?/
Что то я о таком не слышал

perestarok 21 июня 2018 | 08:05

midnightblues: "А что,сталин какие -то этносы не уничтожал?/
Что то я о таком не слышал"

Поинтересуйтесь в процентном отношении.

midnightblues 21 июня 2018 | 08:27

perestarok: Он вообще уничтожал все
Но русскую генетику большевики вывели практически под корень

midnightblues 21 июня 2018 | 07:59

arye_11: Я одного не могу понять,какая разница,что считают холопы
Их мнение может меняться три раза на дню
Дать им бутылку и они скажут абсолютно противоположное
Имеет значение только мнение пассионариев
Как вы понимаете-один Троцкий может учинить такое,что 86 процентов даже в кошмаре не привидится

mitja_76 21 июня 2018 | 07:30

Вот все таки реально интересно, что эти 25% россиян к 2018-му году могли узнать про войну и про Сталина такого, чего они не знали в 1998-м году?

m_doc 21 июня 2018 | 07:40

mitja_76: Например, узнали как "воевали" доблестные союзники французы, наперегонки ложась под бошей. Да и прочая Европа не шибко суетилась.

rihard 21 июня 2018 | 07:44

m_doc: Сколько Франций уместится на оккупированной территории Советского Союза?

m_doc 21 июня 2018 | 07:51

rihard: А сколько уместится на неоккупированной? И забывчивым напомню, что на Восточном фронте против СССР воевала вся Европа, и даже нейтральная Швеция производила вооружение для немцев.

mitja_76 21 июня 2018 | 08:24

m_doc: Даже у Максима Шевченко не хватило наглости заявить, что Черчилль был союзником Гитлера.
Поэтому он в таких случаях делает хитрую оговорку: "Все КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ Европа".

m_doc 21 июня 2018 | 08:30

mitja_76: Вы, конечно, на редкость смекалисты, но ключевое слово в тексте - "оккупированный".

yuriykyvich 21 июня 2018 | 08:25

m_doc: Против СССР воевала вся Европа?
Румыния, Венгрия, Словакия, Италия, это по-вашему ВСЯ Европа?
А антигитлеровская коалиция насчитывала более 50-ти (!!) стран всего Мира.
Войну против Финляндии начали мы, фины, в 1941, только вернули свои, ранее захваченные СССР территории и далее активных боевых действий не вели. Богария, хотя формально являлась союзником Германия, в военных действиях участвия не принимали. Даже Франко в Испании, не смотря на то что Гитлер помог ему выиграть Гражданскую Войну, так же в войне против СССР участия не принимал.
Так что не надо здесь повторять тезисы самшелой Совковой пропаганды.

zumerxxx 21 июня 2018 | 07:44

m_doc: а причем тут французы? а может вспомним про русскую освободительную армию .

m_doc 21 июня 2018 | 07:53

zumerxxx: Вспоминайте хоть про дядьку в Киеве, хоть про бузину в огороде, если в тему врубиться не в состоянии.

sg90 21 июня 2018 | 07:49

mitja_76:
Например сейчас на сайтах выложено очень много архивов. Я на своего деда нашел наградной лист. Он у него не сохранился, только сама медаль "За боевые заслуги" . Все описано как под Ленинградом в 1941 получил приказ снять снайпера, подобрался, но был тяжело ранен. Потерявшего сознание в мороз вытащили и доставили в госпиталь. Потом полгода по госпиталям, пока не оправился. Больше на фронт не вернулся..
Поэтому когда говорят про "завалили трупами" - посылаю на х..й
И то же самое с "репрессиями". У деда ы семье было 9, у бабушки 6. И рабочие, и домохозяйки, и железнодорожники и инженеры.. И НИКТО не сидел в тюрьме ни дня. Поэтому того, что будет пистеть про "сотни миллионов уничтоженных чекистами" так же благополучно пошлю ... по адресу
Прошло время вранья 90-х, мемориалов, пидаров солженицыных, макулатуры типа детей арбата и прочего вранья.. А осталось память о том, что кто то же должен был выжить и сделать СССР сверхдержавой. Буквально за 15 лет после такой страшной войны..

m_doc 21 июня 2018 | 08:02

sg90: А меня умиляет вновь придуманная цифра в 40 миллионов потерь. Это практически четверть населения страны!!!
Спрашивается, кто такие цифры изобретает, они в школе вообще учились? Или им, как и Собчак, необязательно знать про квадратный сантиметр и прочие не постижимые для истинных "демократов" математические премудрости. И где лучший аргумент - нутром чую...

mitja_76 21 июня 2018 | 08:20

sg90: /...сейчас на сайтах выложено очень много архивов/.
Все тот же вопрос: и что именно из этих архивов стало известно такого, что не было известно в 98-м году? Официальная цифра потерь вроде не изменилась. По крайней мере в меньшую сторону она точно не менялась.

Нашел наградной лист на своего деда, и /Поэтому когда говорят про "завалили трупами" - посылаю на х..й/?
Без наградного листа послать на х...й нельзя было, а теперь можно?
Боюсь, эта логика моему пониманию не доступна.

/И то же самое с "репрессиями". У деда ы семье было 9, у бабушки 6. И рабочие, и домохозяйки, и железнодорожники и инженеры.. И НИКТО не сидел в тюрьме ни дня/.
Знакомый аргумент. "Разговаривали ли вы лично хотя бы с одним человеком, которого расстреляли при Сталине?" (с). (Ну, это разумеется, несколько утрировано, но надеюсь, намек понятен).

volgin_iw 21 июня 2018 | 08:03

mitja_76: "что эти 25% россиян к 2018-му году могли узнать про войну и про Сталина такого, чего они не знали в 1998-м году? "

Очень просто: в 1998 году зомбоящик был оккупирован Свинидзе и Шендеровичами, а других источников информации не было. А теперь у нас есть Интернет (ха. ха. ха.)

mitja_76 21 июня 2018 | 08:07

volgin_iw: Ну. И что же они из этого интернета узнали такого... ну и далее по тексту... ? (ха, ха, ха).

volgin_iw 21 июня 2018 | 08:28

mitja_76: Например, интервью, статьи и книги А.Зиновьева, В.Бушина, С.Г.Кара-Мурзы, Г.Кривошеева и других. А также возможность наблюдать свободные дискуссии между сталинистами и антисталинистами, которые антисталинисты ВСЕГДА проигрывают всухую.

bencionchik 21 июня 2018 | 07:32

Накличут...

benin_papa__ 21 июня 2018 | 07:35

Все верно.
Не в Сталине дело.
Советский народ совершенно бодро бежал на пулеметы, всем сердцем любя советскую власть и лично тов. Сталина. Ибо и выведен был советский народ исключительно с целью во всякую минуту умереть "в борьбе за это".
А уж где и когда именно умирать- во время ли красного террора, на строительстве канала им. Москвы или под Прохоровкой - это уж как несменяемый сиделец в Кремле решит.

gvzdk 21 июня 2018 | 07:37

Одни дебилы задают другим дебильные вопросы, а Эхо их потом публикует. Через 10 лет они будут спрашивать-"А кто это -Сталин?" .И что это поменяет?...

zor 21 июня 2018 | 07:40

1-2-у кананалам еще чуть поднажать,и через 3-4 года 86% населения будут уверены,что потерь в ВОВ вообще не было,а 50 % будут уверены ,что ВОВ-у выйграл В.В.Путин

m_doc 21 июня 2018 | 07:46

zor: Очередное тявканье из израильской подворотни.
Мы, конечно, очень польщены вашим вниманием, но с чего бы это вдруг?:))

zor 21 июня 2018 | 08:08

m_doc: Да вот ,сижу я тут в "израильской подворотне" ,тай думку гадаю:
вот вроде нас, явреев, в Росси уже нет,а вас все равно кто то спаивает...

m_doc 21 июня 2018 | 08:15

zor: Более актуальных думок нетути? Или, как у Губермана, фактически обстоятельства непреодолимой силы:)))

Вечно и нисколько не старея,
Всюду и в любое время года
Длится, где сойдутся два еврея,
Спор о судьбах русского народа.

pravdatut 21 июня 2018 | 07:42

Какой позор ! Неужели забыли вот эти преступления вурдалака:
Росийская Газета: Относительно масштабов голода существует официальная оценка, подготовленная Государственной Думой РФ в изданном 2 апреля 2008 года официальном заявлении «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР». Согласно заключению комиссии при ГД РФ, на территории Поволжья, Центрально-Черноземной области, Северного Кавказа, Урала, Крыма, части Западной Сибири, Казахстана, Украины и Белоруссии «от голода и болезней, связанных с недоеданием» в 1932—1933 годах погибло около 7 млн человек.

volgin_iw 21 июня 2018 | 08:06

pravdatut: Подотритесь вашей газетой.

semper_fidelis 21 июня 2018 | 07:43

При таких результатах кое-кому гранты подрежут.

И - да! Чем моложе блогер, тем сильнее он пострадал от Сталина.

dedctolet 21 июня 2018 | 07:44

Это что ж вы с ними сделали?Неужели из-за пенсий поменяли курс?Может ещё пару годков добавить и будут все сто процентов?

m_anuchin 21 июня 2018 | 07:46

Наша страна (население) из-за систематической кремлевской пропаганды через федеральные СМИ превращается в зомбированное сообщество и это очень страшно, поскольку зомби могут заниматься и самоуничтожением.
Нельзя же растопыривать пальцы, угрожать всех взорвать имею слаборазвитую в технологическом отношении страну, которая по своему экономическому состоянию в целом и близко не подходит к развитым странам. Страшно, ведь, сам народ умен и талантлив и если бы каждый гражданин имел правовую демократически обусловленную личную, экономическую свободу, хотел и мог дискутировать на любые темы... мы много бы добились без вождей и разных ОПГ

volgin_iw 21 июня 2018 | 08:09

m_anuchin: "...хотел и мог дискутировать на любые темы.."

Не вам говорить о дискуссиях: вы в них неизменно проигрываете.

greeg1 21 июня 2018 | 07:49

Потерявшая связь с реальностью и способность на конструктив и созидание, Россия давно перебралась жить в своё славное историческое прошлое. Левада делает опрос среди россиян, которые напрочь забыли, за что вчерашние соратники Сталина на 20-ом съезде КПСС единогласно вынесли его тело из мавзолея. Поэтому, я думаю, что после утверждения пенсионной реформы, число обвинителей сталинских преступлений и пострадавших от сталинских репрессий сократится до нуля.

m_doc 21 июня 2018 | 07:55

greeg1: Мессия, ты чего не лечишься-то? Нимб не жмёт, нет?
Пафосу-то напустил, пафосу... не продохнуть:)

shlevet 21 июня 2018 | 07:56

Ничего удивительного в этом опросе нет.
В 90е головы россиян успешно промывал Запад.
Теперь россияне проснулись

sasass 21 июня 2018 | 08:13

Это ТВ зомбирует народ так...

sg90 21 июня 2018 | 08:23

sasass:
)))))))))
Смешно слушать про зомбирование ТВ. КАК, бля, оно может зомбировать, если приходишь с работы. а там по 1 каналу Малахов в сотый раз живой труп Джигарханяна вытаскивает, на России 1 кто папа, а кто не папа определяют, а потом начинается бесконечные мыльные оперы. В выходные по Росси-й бесконечные слезовыжималки а ля Золушка 2, а по Первому Пугачев мл. заставляет детей и стариков издеваться над своим здоровьем.. Если только Соловей в 23-00 начинает про Окраину чирикать, так он уже всех заипал вконец, да и спать пора. Какой зомбоящик. о чем вы?Я лично до футбола смотрел только КВН..

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