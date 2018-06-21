В Финляндии озабочены новым каналом миграции из России
Как передает РБК, некоторые иностранцы, приехавшие на ЧМ по футболу по паспортам болельщика, добираются до Финляндии и просят там убежища. Об этом сообщают финские СМИ. Попытки пересечь границу с Финляндией подтверждает и российская сторона. Ранее в европейских странах предупреждали о возможном использовании паспортов болельщика для миграции в Евросоюз из России.
Комментарии4
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stebinmaku 21 июня 2018 | 07:27
Не "из России", а через Россию.
gvzdk 21 июня 2018 | 07:42
Красавцы ! Это не на лодке через океан переплыть. Ну или ИГИЛ....
estamp 21 июня 2018 | 08:12
использовании паспортов болельщика для миграции в Евросоюз из России.
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Но в ЕС то их по паспорту болельщика пускать не должны. Пускают? Ну и сами себе буратины
timwlad75 21 июня 2018 | 08:16
Мигранты используют любую возможность переселится в страны с более благополучной экономической системой .
В этом и решение кризиса с миграционной волной,что нет политических мигрантов,но есть только экономические мигранты ищущие для себя экономического и значит и социального благополучия.
И так ублюдочная либеральная политическая система полностью провалена где государство и общество это рабы для обслуживания многопартийных общественных правозащитных театральных киношных музейных и прочих гуманитарных дебилов и инвалидов пожирающих бюджет.
И так нужны не политические инвестиции для создания общество дебилов пожирающих бюджет,в этом прямо признались господа либералы и социалисты на первом канале на передаче время покажет, что они создавали свинячье общество нацистов где могут только жрать , срать и порабощать создав управление избранного социального сословия аристократов чтобы добыть ресурс создав социальные условия для нижестоящих чтобы те не имели доступа к образованию и к медицине и тем самым регулируя рождаемость в этом обществе как у скота и затем продавать добытые рабами ниже стоящими по социальному статусу и и тем самым насыщаться всё более деградируя в животное состояние. Блин,как прав был Гэберт Уэлс описывая эту суть протестантской религии в своём романе "Машина Времени" .
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И к стати,вчера на передаче господина Соловьёва и господин Жириновский опять поднял тему сословного династического кланового устройства общества.
Блин,как жирных свиней либералов распирает от алчности.
Ну просто назрели Петра 1 сталинские реформы.
Так что господа,коли ума толику осталось,надо входить на Украину и подчинять своим интересам с содержанием по способностям,коли выжить хотите.Тогда и мигранты останутся на местах своего проживания.
К стати это даже обыватель в Германии понимает.