В Финляндии озабочены новым каналом миграции из России

Как передает РБК, некоторые иностранцы, приехавшие на ЧМ по футболу по паспортам болельщика, добираются до Финляндии и просят там убежища. Об этом сообщают финские СМИ. Попытки пересечь границу с Финляндией подтверждает и российская сторона. Ранее в европейских странах предупреждали о возможном использовании паспортов болельщика для миграции в Евросоюз из России.