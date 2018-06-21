В Великобритании проверяют инцидент с болельщиками английской сборной в Волгограде
На видео, появившемся в интернете фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии и поют нацистскую песню. Как пишет The Guardian, предположительно, запись сделана в одном из баров после матча англичан со сборной Туниса на ЧМ по футболу в России.
Комментарии4
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yralez 21 июня 2018 | 07:24
Это наше дренеславянское приветствие , вместе со свастикой......наши скрепы..
kapitonovih_36 21 июня 2018 | 07:42
yralez: ага...бриты этим приветствием у древних укров научились...
sg90 21 июня 2018 | 07:24
Осмелели, пидары.. Как их предупреждали что в России их сразу по прилету вымажут Новичком. Как минимум отпистят толпы российских ультрас. А ведь никто пальцем не тронул. Обидно. Как дома врать про русских фашистов. Остается провоцировать
Смотрите хомячки. Смотрите. лживые холуи, называющие тут Россию фашисткой. Настоящие фашисты - это ваши хозяева.
Хотя вам, ублюдкам, хоть ссы в глаза...
aleksandr39 21 июня 2018 | 07:46
Это были боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон "