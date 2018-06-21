Пленум Верховного суда рассмотрит применение законов о митингах и других публичных акциях
Это, как передает ТАСС, станет первым подробным разъяснением по спорам, связанным с проведением митингов, шествий и других публичных мероприятий, а также делам о привлечении к ответственности за правонарушения на массовых акциях.
Комментарии4
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neburzhui2 21 июня 2018 | 07:28
"Чует кошка чьё мясо съела."
epynda 21 июня 2018 | 07:46
Рукожопатные, в основном, образованные люди, но именно в этом вопросе "включают дурака"...
А ведь всё проще простого....
Если акция согласована, то правоохранительные органы должны обеспечит безопасность протестующих или митингующих....
А если несогласована, то всю ответственность берут на себя организаторы протеста....
consts 21 июня 2018 | 07:58
Заголовок неправильный. Дожно быть так:
"Пленум Верховного суда рассмотрит и подтвердит правильность применения законов о митингах и других публичных акциях".
gregor 21 июня 2018 | 08:10
Пленум Верховного суда рассмотрит применение законов о митингах и других публичных акциях
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Почему бы не назвать это так ,как есть на самом деле ;-" Нарушение конституции "
Прямое Действие Конституции это и есть ГЛАВНЫЙ ЗАКОН .
Нарушение конституции это преступление .
А если гарант нарушает или препятствует нарушению ,он клятвопреступник ,потому ,как клялся на конституции .. .
Как вообще можно рассматривать нарушение конституции ?
Её нельзя нарушать априори ,а не рассматривать .