Спикер питерского Заксобрания признал факт аренды трёх домов, которые по закону предназначаются ветеранам и инвалидам

Подспудно он раскритиковал Смольный. История с тремя домиками, которые обнаружили у спикера Петербургского парламента, началась с расследования «Новой газеты». Издание обнаружило, что Вячеслав Макаров арендовал их в Курортном районе на 10 лет. Проблема лишь в том, что домики предназначались для ветеранов и инвалидов. Сам спикер выглядит хорошо и здоровым человеком, — писало издание, — и в боевых действиях он участия не принимал. Но сегодня выяснилось, что Макаров всё-таки является. Ветераном. Правда, на сайте городского парламента ветеранство Макарова не указано. Вместе с признанием правоты расследования, спикер также раскритиковал состояние домиков, которые ему передали в аренду.

Стоит отметить, что за состоянием домиков следит Смольный и он же, как писала «Новая», выделил целую армию работников на приведение дач в порядок. Впрочем, ещё год назад сам Макаров называл себя «аскетом» и говорил про то, что роскошь ему не нужна. Автор питерского закона о госдачах Наталия Евдокимова сказала «Эху Москвы», что история с домиками Вячеслава Макарова может быть далека от завершения, и у него есть все шансы завладеть землёй в Курортном районе.