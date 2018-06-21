Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с делом полковнику Дмитрию Захарченко

Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Следственный комитет хочет, чтобы Захарченко ознакомился с материалами до 26 июня. Полковнику МВД и его адвокатам необходимо изучить 32 тома уголовного дела. В него входят три эпизода, следственные действия по которым уже завершены. Еще по двум эпизодам взяток расследование продолжается. Захарченко, напомним, задержали в сентябре 2016 года. По одному из эпизодов ему вменяют получение 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Другой эпизод — получение 7 млн рублей от бывшего руководителя компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого. Кроме того, Захарченко, как считают в СК, предупредил финдиректора Нота-Банка Галину Марчукову о готовящихся обысках по делу об уклонению от уплаты налогов одного из клиентов банка. Между тем у полковника также были обнаружены несколько элитных квартир и средства на сумму в 9 млрд рублей. По запросу генпрокуратуры в декабре прошлого года они были конфискованы. Сам Захарченко не признает вину и считает дело против себя сфальсифицированным. Захарченко ранее был оставлен под арестом до 8 августа.