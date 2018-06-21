Госдума рассмотрит в третьем чтении поправку в УК РФ, приравнивающую один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Это связано с тяжелыми условиями содержания заключенных в следственных изоляторах. Об этом ранее рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно законопроекту, для отбывающих срок в тюрьмах и колониях особого и строгого режима день нахождения в СИЗО по-прежнему будет приравниваться к одному дню отбывания наказания.

Законопроект о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии во втором чтении приняли в Госдуме. Многие люди ждут его с нетерпением, — сказала в эфире «Эха Москвы» зампред НКО Москвы Ева Меркачева. Она также выразила надежду, что в законопроект выйдет именно в таком виде, каким представлен сейчас. Были случаи, когда из-за большого количества правок депутатов законы слишком сильно менялись, — добавила зампред столичного НКО.