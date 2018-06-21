Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит кассацию Генпрокуратуры с требованием ужесточить наказание Григорию Пирумову

Он был приговорен к полутора годам лишения свободы по так называемому «делу реставраторов». Прокуратура настаивает на пересмотре уголовного дела и увеличении срока Григорию Пирумову. Еще в суде первой инстанции гособвинитель просил дать бывшему чиновнику пять лет лишения свободы. Но суд назначил 1,5 года, после чего Пирумова тут же освободили из-под стражи, учтя отбытый им срок в СИЗО. Позже апелляционная инстанция добавила к наказанию штраф, но срок оставила без изменений.

Экс-замминистра стал ключевым фигурантом дела о хищении денег при реставрации культурных объектов. Он полностью признал свою вину.

На прошлой неделе Григорию Пирумову было предъявлено обвинение по новому уголовному делу, и опять о мошенничестве. Следствие полагает, что бывший чиновник причастен к хищению денег, выделенных на строительство нового комплекса зданий Эрмитажа. Пирумова арестовали, но по этому делу он свою вину отрицает. Ранее стало известно, что еще один экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо, заочно арестованный по тому же делу о мошенничестве, скрывается в Испании