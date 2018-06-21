Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
В интервью Deutsche Welle, он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР. Актер, который не приезжал в Россию со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, заявил, что готов приехать в нашу страну, если Владимир Путин, а и Дмитрий Медведев уйдут из политики.
Комментарии9
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zztop1960 21 июня 2018 | 06:23
Читу гриту , читу маргариту обьявить экстремистской песней , а фильм Мимино запретить в России , за просмотр сажать в тюрьму
sandro_007 21 июня 2018 | 06:33
zztop1960:
Так в братской Украине поступают, а в России он останется народным любимцем.
mews Михаил Степанцов 21 июня 2018 | 06:38
sandro_007, ага, у нас поступают по-другому. Выгоняют комментатора (ой, то есть, внезапно не продлевают контракт), если он в прямом эфире в шутку упоминает лидера оппозиции.
sandro_007 21 июня 2018 | 06:40
mews:
Не врите. Слуцкий приглашен в голландский футбольный клуб на работу. Вот и вся причина.
thaus 21 июня 2018 | 06:25
Угу. А потом, из за стола прямо пошёл циркониевые браслеты рекламировать.
yralez 21 июня 2018 | 06:30
Это был праздник для всех жителей СССР.......забыли просто .
Да и сейчас вернуть хотят не чекисткую власть, а более-менее уравновешенную жизнь.
ymnik29 21 июня 2018 | 06:40
Концу СССР радовались все кроме русских .
sg90 21 июня 2018 | 06:42
Лживый ублюдок, а почему не признался, когда предлагали сыграть в Мимино или ТАСС уполномочен заявить?
У нас в начале 2000-х завхозом грузин работал, родителям часть зп отсылал, так как в Грузии встали к тому времени вообще все предприятия.. От большой ненависти из 5 млн 1 млн работал в России.. А во времена ненавистного СССР ведь были самой преуспевающей республикой..
Эти пистаполы на самом деле ностальгируют по тем временам, как и те колбасные эмигрантишки, которые не смогли сытно устроится на западе и бессильно изливают тут свою злобу в Российских СМИ. Да что далеко ходить, здесь на Эхе таких жалких ублюдков десятки..
Во времена СССР об был в топе любимых артистов и знал это и пользовался этой славой.. А сейчас он никто и звать его никак и помнят его только в России, потому и бесится, старый крокодил..
jblack2 21 июня 2018 | 06:48
Ненависть - то гаденькое чувство, которое живёт в немалом числе людей к стране, близким, правителям, соседям, даже соседу по парте...
Нашёл чем хвалиться!