Пленум Верховного суда рассмотрит применение законов о митингах и других публичных акциях
Это, как передает ТАСС, станет первым подробным разъяснением по спорам, связанным с проведением митингов, шествий и других публичных мероприятий, а также делам о привлечении к ответственности за правонарушения на массовых акциях.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ts 21 июня 2018 | 06:21
Еще сильнее хотят ужесточить? Вплоть до смертной казни?
nicar 21 июня 2018 | 06:25
Значит инструкции из администрации президента уже Верховный суд получил...
yralez 21 июня 2018 | 06:27
Надо уже разьяснить, что путинг это не митинг.....они называются по разному, участники разные , за путинги платят, за митинги садят, путинг в поддержку ограбления, митинг против.
demokratia 21 июня 2018 | 06:42
Что там ещё "верховный суд" решил рассмотреть!? Читайте Конституцию! Следите за тем что бы никто её не нарушал.
В Стране беспредел одних...... и бесправие нищета для других.
Пока ничего хорошего не жду !!!
ura_123 21 июня 2018 | 06:48
А чё там разъяснять и так всё ясно-митинги против власти под запрет,а крёстному ходу и путингам зелёный свет. А если стихийное собрание в поддержку народа Рахинджа,так тут вааще,благое дело))))