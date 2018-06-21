На закрытом химпредприятии в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества
Как сообщает региональное управление МЧС, причиной стала разгерметизация железнодорожной цистерны. Утечка ликвидирована. Угрозы населенным пунктам и населению нет. Сейчас специалисты радиационной, химической и биологической защиты ведут работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившейся жидкости. Отобранные пробы направлены в лабораторию для установления химического вещества и его происхождения. Изначально предполагалось, что произошла утечка четыреххлористого кремния.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
greying_eagle 21 июня 2018 | 06:41
Хм... закрытый хим. завод. Компоненты для Новичка или подобного "достижения" российской науки наверно делает.