Представители различных российских правозащитных организаций выступили в поддержку Свидетелей Иеговы*

Эти люди стали жертвой бессмысленной статьи уголовного кодекса, — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он добавил, что многим людям может не нравиться деятельность Свидетелей Иеговы*, но это не повод объявлять организацию экстремистской.

* организация запрещена на территории РФ