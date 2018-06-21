Представители различных российских правозащитных организаций выступили в поддержку Свидетелей Иеговы*
Эти люди стали жертвой бессмысленной статьи уголовного кодекса, — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он добавил, что многим людям может не нравиться деятельность Свидетелей Иеговы*, но это не повод объявлять организацию экстремистской.
* организация запрещена на территории РФ
Комментарии3
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banyi1 21 июня 2018 | 06:13
И это правильно! Они сами из тоталитарных сект, типа хобардистов)
kondrakr 21 июня 2018 | 06:16
Я не правозащитная организация, но, тоже, считаю, что лучше оставить "свидетелей" в покое. Они не лучше, но и не хуже православных фанатиков. А если они кого-то раздражают своими проповедями (меня - нет), то их можно не пускать в дом.
kochar 21 июня 2018 | 06:28
Нашли кого защищать.
Эти хуже чем ИГИЛ.
Лучше бы работягу защитили идиоты.