Суд в Сыктывкаре оштрафовал редакцию местного издания «7х7» на 800 тысяч рублей

Поводом стало упоминание наркотиков в одном из опубликованных интервью. Штрафы, — 800 тысяч рублей с редакции и еще 40 тысяч с главного редактора издания «7х7», — постановил выплатить сыктывкарский мировой судья. Он признал журналистов виновными в нарушении административной статьи о запрете пропаганды наркотических средств. Эту самую пропаганду обнаружила экспертиза, проведенная по требованию управления Роскомнадзора по республике Коми. Видеоролик-интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, ставшее поводом для разбирательства, было опубликовано в разделе «Блоги» на сайте издания «7х7». Нарушение эксперты нашли в заявлении Светова о том, что «синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин». Специалисты пришли к выводу, что героин, таким образом, выставляется в более привлекательном для читателя свете. Директор издания «7х7» Павел Андреев намерен обжаловать решение суда, медиаменеджер и не исключает обращения в ЕСПЧ. Независимый профсоюз журналистов расценил решение суда как акт цензуры.