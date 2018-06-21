Представитель Telegram, который вот уже два месяца безуспешно пытаются заблокировать в России, выступит в ООН

О ситуации с Телеграмом в комитете ООН по правам человека в Женеве расскажет правовой аналитик международной правозащитной группы Агора Дамир Гайнутдинов. Благодаря этому в Европе узнают о том, как глобальный интернет-сервис первым открыто бросил вызов попыткам спецслужб контролировать переписку пользователей. Речь пойдёт и о тенденциях ограничения властями контента в интернете в цифровую эпоху, праве на шифрование переписки и роли частных корпораций в защите свободы слова, рассказал юрист Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера. Тем временем Европейский суд по правам человека зарегистрировал уже две жалобы, связанные с Телеграмом. Первая касается штрафа на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Другая связана с блокировкой сервиса в России. Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер по решению Таганского суда. Но Телеграм продолжает работу.