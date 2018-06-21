Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, — сказал журналист «Новой газеты» Роман Анин в видеоролике на сайте издания. В частности, в панамских документах фигурирует сенатор Александр Бабаков, а также бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.
Комментарии4
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yralez 21 июня 2018 | 06:18
Мы за это ответим.........выходом на пенсию в 90 лет.
balamuto 21 июня 2018 | 06:18
ПоПуляризация виолончелей как средство наживы богатства в стране прошла на УРА!
Виолончельные заводы работают в три смены. Только на них никто не играет почему то.
venezianez49 21 июня 2018 | 06:38
И кто же оплачивает многолетнюю возню панамских пинкертонов ?
Тот же кошелёк, что спонсирует "Новую" ? Или более объёмистый и авторитетный ?
ura_123 21 июня 2018 | 06:44
venezianez49: Це хлопчик,панамское досье расследуют журналисты-работа у них такая. В отличии от Вышинского,кстати. Сколько у него в банковской ячейке нашли американских рублей "от спонсора",не напомнишь?