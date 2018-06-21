В Вене сегодня начнется встреча стран-членов ОПЕК

Они обсудят возможность пересмотра сделки о сокращении добычи нефти. На встречу в Вене традиционно приглашены и страны, не входящие в ОПЕК. В их числе и Россия. В формате ОПЕК+ они проанализируют возможность увеличения добычи нефти. Ряд стран-членов организации опасаются, что из-за действующего соглашения, по которому суммарно добыча сокращена почти на 2 млн баррелей в сутки, может возникнуть дефицит нефти на рынке. Также эксперты опасаются повышения цены топлива до 100 долларов за баррель. Сейчас она находится примерно на уровне в 75 долларов за баррель марки Brent. Кроме того, по данным ОПЕК+, участницы соглашения фактически перевыполняют соглашение, не добывая еще около 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Россия и Саудовская Аравия будут выступать за повышение добычи. В частности, министр энергетики Александр Новак во вторник заявил, что страны ОПЕК+ способны добывать нефть на 1,5 млн баррелей в сутки больше. Соглашение о сокращении добычи нефти было заключено в конце 2016 года.