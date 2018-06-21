Число россиян, обвиняющих Сталина в больших потерях во время войны, за 20 лет сократилось в 4 раза.
Согласно опросу «Левада-центра», проведенного накануне Дня памяти и скорби, только 9% россиян сегодня убеждены, что большие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне вызваны сталинским руководством, которое не считалось с потерями. В 1997 году так считали 34% опрошенных.
Комментарии32
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us101 21 июня 2018 | 05:28
Кто оплатил этот опрос и главнное, кому нужна эта статистика?
serhio_25__ 21 июня 2018 | 05:47
us101: Подпиндосне и либерастам точно не нужна статистика. Огонек в конце 80х написал, что Сталин лично угробил +100500 миллионов солдат заваливая ими немецкие пулиметы, значит так оно и было.
ostapbey 21 июня 2018 | 06:07
Люди холопского звания
Были в России всегда.
И будут
Даже.
yuriykyvich 21 июня 2018 | 06:12
serhio_25__: Ты бы уроки не прогуличвл, недоросль - "пулИметчик", а выучил бы "Великий и Могучий", прежде чем здесь свою безграмотность демонстрировать.
com30 21 июня 2018 | 06:11
us101:
кому нужна эта статистика? //
Тот кто платит дурные деньги пропагандонам из зомбиящика. Заказчику ведь нужно знать на сколько эффективно промыт мозг его неизменного электората.
А дед на палочке, это контрольный выстрел в голову, проверка на вшивость уже статистиков. Но судя по всему Костя Ёпрст и вся его шайка соловьиного помета, неплохо отработали вложенные в них деньги.
ostapbey 21 июня 2018 | 06:17
us101: ты прям как Шариков рассуждаешь? Про несвоевременно все это..
Да и про письма Каутского тоже.
Даже.
nepeanois 21 июня 2018 | 05:40
отмыли, стало быть
midnightblues 21 июня 2018 | 05:41
Что ж-теперь смело этих оправдателей можно гнать на минные поля
kochar 21 июня 2018 | 06:17
midnightblues: "Что ж-теперь смело этих оправдателей можно гнать на минные поля"
_____________________________
На минные поля не пойдут и амбразуру не закроют своим телом.
Это просто ничтожества.
midnightblues 21 июня 2018 | 06:21
kochar: Почему жэ
Погонят-и пойдут
Как раз от них никто не ожидает ничего конструктивного
Вон-300 таких утилизировали и ничаго
ни звука
kochar 21 июня 2018 | 05:42
Спасибо средствам массовой информации по проделанную работу.
Эти за деньги и мать родную продадут.
Разумеется не могут девять из десяти быть садистами, но если тема поднята то добрая половина точно оболванена.
"Бытиё определяет сознание". Карл Маркс
com30 21 июня 2018 | 06:16
kochar:
Да похоже, что 86% упоротых путлеровцев, это реальная ватная картина.
Вот только для страны, это хорошо или плохо?
Как для нормальной развивающейся страны, это очень плохо, а вот для РФ...
Страна с непредсказуемым прошлым и непредсказуемым будущим.
ostapbey 21 июня 2018 | 06:23
com30: будущее то как раз и предсказуемое.
А вот на счет прошлого России эт в точку.
Медицинский факт.
И без Мединского даже.
midnightblues 21 июня 2018 | 06:37
com30: Эти люди боятся до смерти иметь собственное мнение
Поэтому они согласятся абсолютно со всем
Если завтра им скажут прыгать с балконов-они будут прыгать
Но только чтобы не думать
Для страны-это самое страшное,иметь такую популяцию
Но для Анголы времен Негоро-самое оно
serhio_25__ 21 июня 2018 | 05:42
Либерастные сказки больше не популярны. Против фактов не попреш.
sergei_tn 21 июня 2018 | 05:44
serhio_25__: Ну почему же.
Как показывает этот опрос, можно переть и против фактов :)
serhio_25__ 21 июня 2018 | 05:50
sergei_tn: Что либерасты постоянно и делают. Зачем вам статистика по потерям, когда есть художественная литература писателей 90х годов.
tovarich67 21 июня 2018 | 06:00
serhio_25__Точно.статистика.но тут ктр куда настатистит.4.млн попало в плен в 41? Есть такая статистика? Есть.и то что выжило в плену 20% от этого числа.тоже естт.а кто виноват что прлучился такой разгром? Кто был главным в совке тогда? Сталин.одного этого достаточно что б его казла расстрелять а он куда больше зла принес народам ссср и европы:
ostapbey 21 июня 2018 | 06:11
Забавен тот факт, что обьявивши в июне 1941-го года боевую тревогу, сталинские соколы полетели бомбить ШВЕЦИЮ с ФИНЛЯНДИЕЙ.
А армады сталинских экипажей машин боевых устремились в ИРАН.
согласно секретных пакетов, заложенных в мирное время.
Но тут ВЕРОЛОМНО друг Сталина спутал все карты.. штабные и все колоды.
Даже
com30 21 июня 2018 | 06:25
tovarich67:
Есть статистика и документы, которые уже не в силах уничтожить ФСБэшники, внуки НКВДэшников, так как эти документы немецкие, а они говорят, что около 2-х миллионов русских, прошли через гитлеровскую армию Власова, сталинского генерала вступившего в войну на стороне Краской Армии, а закончил в рядах армии Гитлера. Интересно, как эти 2 миллиона русских гитлеровцев особенно погибших, считает кремлевская пропаганда? Как погибших своих типа красноармейцев или как убитых "немцев" гитлеровцев?
Русские "Деды воевали", с обоих сторон.
ostapbey 21 июня 2018 | 06:34
com30: справедливости ради нужно отметить что есть большие подозрения на счет генерала ГРУ Власова.
Героя СССР орденоносца. Проявившего себя исключительно замечательно..
Мог ли сей генерал выполнять секретный сталинский приказ ??
Запросто.
Какой приказ?
А собрать миллионы недовольных сталинской политикой военнослужащих СССР в одну стаю?
Что с этой стаей делать? Это уже второй вопрос.
Опыта НКВДшникам было не занимать..
И не только по Западной Украине в вышиванках..
Могли стадо баранов направить в ЛЮБУЮ сторону.
Убрали Власова на виселицу чтоб статистику не нарушать..
Даже..
ostapbey 21 июня 2018 | 06:14
serhio_25__: федерасты уже почти сотню лет держат в секрете сталинские планы ОБОРОНЫ ссср от врагов коммунистического мира во всем мире?
venezianez49 21 июня 2018 | 05:45
Что-то Левада в этот раз подкачал. Мог бы и побольше процентов накинуть...
Может быть, вся эта игра в "честность" нужна для того, чтобы в следующий больше доверяли результатам ?
А надо ли было вообще проводить подобный опрос ?
Неужели инициаторы провокационных манипуляций не понимают, что нельзя до бесконечности морочить голову людям, выставляя Сталина исчадием ада ?
Антисталинская пропаганда, планомерно и расчётливо ведущаяся десятилетиями, безнадёжно буксует. Она изживает сама себя. И это хорошо.
yralez 21 июня 2018 | 05:53
При очередном уголовнике во власти и путина перестанут считать членом ОПГ.
nernerr 21 июня 2018 | 05:54
"Хорошей пенёк" Е. Ройзман
gorga2 21 июня 2018 | 06:00
Иваны родства не помнящие.
yuram 21 июня 2018 | 06:05
Число идиотов увеличилось в четыре раза.
fessgray 21 июня 2018 | 06:08
короткая память у путинского электората )))
Глупост ьи жестокость сталина забыли, памятник сволочи Колчаку поставили, Петра 1 - редкостного ублюдка прославляют ...
Людей с короткой памятью всегда будут унижать и бить ...
fessgray 21 июня 2018 | 06:21
пропагандоны не зря хлеб едят! )))
иногда хочется быть рядовым идиотом, голосовать за путина, радоваться липовым победам в футболе и на олимпиаде ...
ostapbey 21 июня 2018 | 06:27
fessgray: !!!!!
.....
.Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
(С)
Исторически-медицинская даже
max3446 21 июня 2018 | 06:40
приятно что народ осознает что Великий Сталин никакой не кровавый тиран. Он же тогда не мог знать что лживые европейцы нарушат все договоренности и вместе с бандеровской Украиной 22 июня 1941 года в 4 утра вероломно нападут на СССР.
ostapbey 21 июня 2018 | 06:46
max3446: тебе на сколько приятно? Процентов так МАХ34-46??
Да и бандеровцы оставили заметный след в твоей биографии..
Неясно толлько одно. Вот ты пострадал от бандеровцев как сталинист? Или как гитлеровец?
Вот спроси Никонора Кузнецова.. он то был убит как Пауль Зиберт?
Или как Николай Кузнецов.
Федераст который с гостинницы Метрополь.
С немецкими гомосеками заводил довоенное знакомство еще.
Даже.