В Великобритании проверяют инцидент с болельщиками английской сборной в Волгограде.
На видео, появившемся в интернете фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии и поют нацистскую песню. Как пишет The Guardian, предположительно, запись сделана в одном из баров после матча англичан со сборной Туниса на ЧМ по футболу в России.
Комментарии2
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midnightblues 21 июня 2018 | 05:49
А что,что все болельщики идиоты,это открытие??
liquidsky__ 21 июня 2018 | 06:13
Наверняка белинкат, инсайдер и прочие белые каски уже готовят отчет-расследование.