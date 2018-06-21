В Финляндии озабочены новым каналом миграции из России.
Как передает РБК, некоторые иностранцы, приехавшие на ЧМ по футболу по паспортам болельщика, добираются до Финляндии и просят там убежища. Об этом сообщают финские СМИ. Попытки пересечь границу с Финляндией подтверждает и российская сторона. Ранее в европейских странах предупреждали о возможном использовании паспортов болельщика для миграции в Евросоюз из России.
Комментарии3
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koshkaedu 21 июня 2018 | 05:53
Замечательно! Вы не довольны? А где ваш "Welcome"? Надо защищать
не только права палестинцев от израильской военщины, но и всех чем-то
обездоленных на Земле. А вы недовольны. Евросоюз называется. Фу!
sansan_f 21 июня 2018 | 05:59
а почему не остаются в самой лучшей стране мира, которой все завидуют?
nestor199 21 июня 2018 | 06:01
sansan_f: У нас работать надо.