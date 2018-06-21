Президиум Мосгорсуда сегодня вернется к делу Григория Пирумова.

Бывший замминистра культуры осужден на полтора года колонии по обвинению в хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Однако он освобожден от наказания в связи с его отбытием в СИЗО в период следствия. Генпрокуратура с решением суда не согласилась и подала кассационное представление. Ведомство настаивает на новом апелляционном рассмотрении дела.