Президиум Мосгорсуда сегодня вернется к делу Григория Пирумова.
Бывший замминистра культуры осужден на полтора года колонии по обвинению в хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Однако он освобожден от наказания в связи с его отбытием в СИЗО в период следствия. Генпрокуратура с решением суда не согласилась и подала кассационное представление. Ведомство настаивает на новом апелляционном рассмотрении дела.
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