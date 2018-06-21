В Панаме начали расследование в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина.
Виолончелист и друг Владимира Путина фигурировал в т.н. «панамском досье» Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по изучению коррупции и оргпреступности. Как пишет «Новая газета», расследование началось в связи с новыми утечками документов из панамской компании Mossack Fonseca.
Комментарии13
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i_one_off 21 июня 2018 | 05:22
Виолончелист и владелец компании - две вещи несовместных.
Хуже другое: когда из виолончели выкопают деньги, то присвоят себе.
rabbitgreen 21 июня 2018 | 05:36
i_one_off: Кому хуже? Виолончелисту? Его лучшему другу? Или нам?
zztop1960 21 июня 2018 | 06:15
rabbitgreen: Карьере друга капут. С концертами за границу не выехать , арестуют , только давать концерты на Колыме, в Крыму, Чечне и на Ямале. Спасибо друг !
igorrrpadlowitchs 21 июня 2018 | 06:02
i_one_off: виолончель , говоришь! Хе!
com30 21 июня 2018 | 06:39
i_one_off:
Очень совместимо, мало кому известно творчество этого мужика, а вот многомиллиардное состояние в отмывочном банке впечатлило всех. Тут ключевое слово в его "творчество" словосочетание "друг Путина".
То, что он "владелец" компаний в офшорах, это еще пол беды, а ведь мог бы и крымский мост строить, как еще одни друзья. Это было бы даже не смешно, а страшно в первую очередь тем кто решится ездить по этому мосту.
condor00 21 июня 2018 | 05:44
Через ЭХО можно задать г-ну Ролдугину вопросы (моральный и материальный аспекты):
- как согласуется то, что деятель культуры является обладателем оффшорных счетов (подчёркиваю - оффшорных)?
- задекларированы ли все эти доходы в РФ?
com30 21 июня 2018 | 06:42
condor00:
//задекларированы ли все эти доходы в РФ?//
Если счета офшорные, то само собой это ворованные деньги, или полученные от продажи "аргентинской муки" в особо крупных размерах.
Чистые деньги, отмывать нет необходимости.
tanyaya 21 июня 2018 | 06:04
Одна из компаний Ролдугина, зарегистрированная в панамском офшоре Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), проводила "странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России.
Например, заключала одновременно два договора — на покупку акций "Роснефти" и на прекращение этого же соглашения. "За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов", – пишет издание.
По данным газеты, подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать "миллионы долларов просто из воздуха".
com30 21 июня 2018 | 06:46
tanyaya:
//"миллионы долларов просто из воздуха"//
Ну это же все на развитие российской культуры.
За рубежом.))
Их детям уже гражданам США, ВБ или Мальты то же нужно как то культурно развиваться и проводить досуг.
opiatnovyi63 21 июня 2018 | 06:07
А сам Ралдугин знает, что он выдающийся виолончелист и владелец многочисленных компаний?
zztop1960 21 июня 2018 | 06:10
Подставил Вова старого друга, друга засудят за его делишки , а Вова как бы не при чём
com30 21 июня 2018 | 06:49
zztop1960:
Ничего, Россия своих особенно с общаком не сдает, будет соседом по даче Януковича или Абашидзе.
com30 21 июня 2018 | 06:30
Серега, грузи виолончели баржами!
В панаме банки берут не только соболиными шкурками, но и виолен_членами.