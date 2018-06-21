Дональд Трамп подписал еще один указ в области миграции.
На этот раз, как передает РЕЙТЕР, речь идет прекращении практики разлучения семей незаконных иммигрантов на границе. По словам американского президента, этот документ позволит семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.
Комментарии1
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banyi1 21 июня 2018 | 06:11
Трамп ведёт себя как бизнесмен правильно. Сначала ставит высокую планку на переговорах, потом снижает и в итоге все довольны. Вот увидите - сейчас все визжат по пенсионной реформе в РФ, но когда дело дойдёт до президента, закон обкорнают , как минимум на половину. И все рады будут))