Житель Алабамы приговорен к 15 годам тюрьмы.
23-летний Азиз Ихаб Сайед признан виновным в сговоре с целью осуществления терактов на территории США. Как установил суд, в прошлом году он приобрел компоненты для создания самодельных взрывных устройств для совершения атак на полицейские участки и военную базу Редстоун. Кроме того, он пытался оказать материальную поддержку ИГИЛ.
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zifirya77 21 июня 2018 | 04:42
Алабамский Сенцов. И куда смотрит вся прогрессивная общественность?