Житель Алабамы приговорен к 15 годам тюрьмы.

23-летний Азиз Ихаб Сайед признан виновным в сговоре с целью осуществления терактов на территории США. Как установил суд, в прошлом году он приобрел компоненты для создания самодельных взрывных устройств для совершения атак на полицейские участки и военную базу Редстоун. Кроме того, он пытался оказать материальную поддержку ИГИЛ.