Экс— сотрудник ЦРУ, обвиненный в краже секретной информации, не признал в суде свою вину.
Как передает Ассошиэйтед Пресс, Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам. Речь идет о краже из
компьютерных систем ЦРУ засекреченных сведений и передаче их третьей стороне. По данным американских СМИ, обвиняемый сотрудничал с организацией «Викиликс», которая публиковала эти материалы. Шульте также обвиняется в хранении и распространении детской порнографии.
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