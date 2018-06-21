Экс— сотрудник ЦРУ, обвиненный в краже секретной информации, не признал в суде свою вину.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам. Речь идет о краже из

компьютерных систем ЦРУ засекреченных сведений и передаче их третьей стороне. По данным американских СМИ, обвиняемый сотрудничал с организацией «Викиликс», которая публиковала эти материалы. Шульте также обвиняется в хранении и распространении детской порнографии.