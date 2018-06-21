Российский МИД запрещает въезд в страну гражданам Латвии с  русофобской позицией.

Накануне на Смоленской площади замруководителю латвийской дипмиссии в Москве был вручен список этих лиц. Ограничительные меры стали ответом запрет въезда в Латвию 49-ти российским гражданам из так называемого «списка Магнитского». В МИД России отметили, что «стоп-лист» остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты.