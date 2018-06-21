Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступит сегодня в ГД.
Уполномоченный по правам человека в России отчитается о своей работе за прошлый год. Электронная версия доклада размещена на официальном сайте думы.
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Уполномоченный по правам человека в России отчитается о своей работе за прошлый год. Электронная версия доклада размещена на официальном сайте думы.
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