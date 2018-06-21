Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до трех.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По уточненной информации, у дома 24 столкнулись две автомашины. Два человека серьезно травмированы. На месте работают полиция, ГИБДД и скорая. Движение в центр Москвы затруднено.
Комментарии1
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ostapbey 21 июня 2018 | 04:13
А ведь Брежнев бы не пропустил мимо такое зрелище..
На своей "малой " земле.
Даже...