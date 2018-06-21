В Великобритании проверяют инцидент с фанатами английской сборной в Волгограде.
На видео, появившемся в интернете фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии и поют нацистскую песню. Как пишет The Guardian, предположительно, запись сделана в одном из баров после матча ЧМ англичан 18 июня со сборной Туниса.
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sjuzanna 21 июня 2018 | 03:19
Англичане всегда были скрытыми расистами.