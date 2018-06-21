Американский лоббист Олега Дерипаски встречался с Джулианом Ассанжем.
По сведениям ГАРДИАН, Адам Уолдман в 2017 году посетил Ассанжа девять раз в посольстве Эквадора в Лондоне. Пока не ясно, были ли эти встречи связаны с самим Дерипаской, оказавшимся под американскими санкциями. Впрочем, газета отмечает, что в случае раскрытия этой информации возникнет еще больше вопросов о предполагаемой связи Ассанжа с Россией.
Комментарии2
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clandestino 21 июня 2018 | 03:42
Этот Юлик всегда мне казался подозрительно подментованным
opiatnovyi63 21 июня 2018 | 04:05
Наш человек ! Без сомнения..