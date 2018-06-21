В Панаме начали расследование в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина.

Виолончелист и друг Владимира Путина фигурировал в т.н. «панамском досье» Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по изучению коррупции и оргпреступности. Как пишет «Новая газета», расследование началось в связи с новыми утечками документов из панамской компании Mossack Fonseca.