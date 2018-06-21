В Панаме начали расследование в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина.
Виолончелист и друг Владимира Путина фигурировал в т.н. «панамском досье» Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по изучению коррупции и оргпреступности. Как пишет «Новая газета», расследование началось в связи с новыми утечками документов из панамской компании Mossack Fonseca.
Комментарии4
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opiatnovyi63 21 июня 2018 | 03:26
У Ролдугина есть компания? А сам он знает об этом?
ebze 21 июня 2018 | 03:37
opiatnovyi63: подсудимые нюрнбергского процесса тоже не подразумевали, что они фашисты. Однако...
clandestino 21 июня 2018 | 03:34
У виолончелиста одна из компаний. Талантливый человек талантлив во всём. А ему все завидуют. Музыкант, бизнесмен.
n_i_g_e_r 21 июня 2018 | 03:51
Наши корова любит доит молоко когда играть виолончел и скрипка
Давай Путин на наш остров овшор с виолончели