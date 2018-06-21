Издание 7х7 оштрафовано на 800 тысяч рублей.
Поводом стало интервью с блогером Михаилом Световым о легализации наркотиков. Суд в Сыктывкаре усмотрел в этом материале пропаганду наркотических средств. Как сообщил «Медиазоне» директор 7х7 Павел Андреев, главного редактора издания Софью Крапоткину дополнительно оштрафовали на 40 тысяч.
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