ЕСПЧ запросил у российских властей детальную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.
Одновременно Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера прекратить голодовку. Как рассказали Дождю адвокаты международной правозащитной группы «Агора», ЕСПЧ проверяет, соблюдаются ли в отношении Сенцова требования Европейской Конвенции о защите прав человека.
Комментарии1
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prof57 21 июня 2018 | 03:53
Действительно, пора Сенцову прекратить позориться.... Ну не прибавляют голодающие в весе....