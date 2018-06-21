ЕСПЧ запросил у российских властей детальную информацию о  состоянии здоровья Олега Сенцова.

Одновременно Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера прекратить голодовку. Как рассказали Дождю адвокаты международной правозащитной группы «Агора», ЕСПЧ проверяет, соблюдаются ли в отношении Сенцова требования Европейской Конвенции о защите прав человека.