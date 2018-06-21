Два человека погибли и двое серьёзно травмированы в ДТП на Кутузовском проспекте.
По сведениям ИФ, там столкнулись сразу пять автомобилей. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
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По сведениям ИФ, там столкнулись сразу пять автомобилей. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Комментарии4
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edyatel 21 июня 2018 | 03:27
Ну если на Кутузовском, то не жалко.
zapadnay 21 июня 2018 | 03:38
Регулярно на Кутузовском происходят аварии. Неужели нельзя ничего сделать?! Не верю. На плитку деньги есть, на всякого рода искусственных деревьев есть, а на реконструкцию Кутузовского, выходит, нет?
n_i_g_e_r 21 июня 2018 | 03:48
zapadnay:
Денги на искусственно дерево
денги давай авария на Кутузова
dotore79 21 июня 2018 | 04:02
Идиоты прекратите глумится! В машину социального патруля въехали. Тяжело ранены и погибли в том числе сотрудники социальной службы.