«Пейзаж» Казимира Малевича продан на аукционе"Кристи" за 10 млн долл.
Малевич написал эту картину в 1911 году. Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем. Там она хранилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На нынешние торги «Пейзаж» был выставлен из частной коллекции.
Комментарии1
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edyatel 21 июня 2018 | 03:14
Дуракам закон не писан, они могут и кучку дерьма того же Малевича продать за 10 миллионов.