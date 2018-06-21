«Пейзаж» Казимира Малевича продан на аукционе"Кристи" за 10 млн долл.

Малевич написал эту картину в 1911 году. Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем. Там она хранилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На нынешние торги «Пейзаж» был выставлен из частной коллекции.