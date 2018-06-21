Конференции московского «Яблока» вновь не удалось согласовать кандидатуру на пост мэра Москвы.
Как сообщает пресс-служба партии, общее собрание московского отделения не смогло собрать кворум. Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин назначил конференцию на пятницу, 22 июня". При этом будет рассматриваться только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой. Кандидатура самого Митрохина обсуждаться не будет, так как она не согласована федеральным бюро партии.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
venmud 21 июня 2018 | 02:42
"Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов."