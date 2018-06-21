Конференции московского «Яблока» вновь не удалось согласовать кандидатуру на  пост мэра Москвы.

Как сообщает пресс-служба партии, общее собрание московского отделения не смогло собрать кворум. Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин назначил конференцию на пятницу, 22 июня". При этом будет рассматриваться только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой. Кандидатура самого Митрохина обсуждаться не будет, так как она не согласована федеральным бюро партии.