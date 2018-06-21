Новым пресс-секретарем Белого дома может стать официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Ряд изданий со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Сара Сандерс намерена через несколько месяцев подать в отставку. Она, якобы, сильно устала от часто меняющейся политики Дональда Трампа.
Комментарии2
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ara_1 21 июня 2018 | 02:16
Жаль, мне Сара нравится. И "устала" она скорее от низкопробных, пошлых и подлых атак "уважаемой" прессы.
harra 21 июня 2018 | 02:56
Ну в плане общения с прессой Дженнифер Псаки не переплюнет никто )))