В Финляндии озабочены новым каналом миграции в ЕС из России.
Как передает РБК, некоторые иностранцы, приехавшие на ЧМ по футболу по паспортам болельщика, добираются до Финляндии и просят там убежища. Об этом сообщают финские СМИ. Попытки пересечь границу с Финляндией подтверждает и российская сторона. Ранее в европейских странах предупреждали о возможном использовании паспортов болельщика для миграции в Евросоюз из России.
Комментарии2
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juche 21 июня 2018 | 02:24
Странно. но видосиках рассказывают про лучшую в мире страну Россию. Почему не хотят остаться здесь.
amstaff_30rus 21 июня 2018 | 03:01
Меньше шлака -- легче дышать. ;)