Z Архив новостей новости
5 2 6 374
01:11, 21 июня 2018

Дональд Трамп подписал еще один указ в области миграции.

На этот раз, как передает РЕЙТЕР, речь идет прекращении практики разлучения семей незаконных иммигрантов на границе. По  словам американского президента, этот документ позволит семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kondrakr 21 июня 2018 | 01:22

Ждем новой волны истерии - теперь по поводу того, что ДЕТЕЙ САЖАЮТ В ТЮРЬМУ.

akrayzler 21 июня 2018 | 01:40

kondrakr: Зачем в тюрьму? - Домой. Все уже было. Чапман и компанию отправили всех домой. И никаких разлучений. Никакие просьбы разлучить и оставить деток - не помогли.

Самое обсуждаемое

Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 207 6 16337 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 188 6 15574 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 374 6 33876 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 150 6 16666 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 239 6 27319 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 204 6 23748 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 70 6 8508 18.06
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 92 6 11236 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 156 6 19191 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14457 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26925 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 27947 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9546 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Да отпустите вы Сенцова! Скрипали потихоньку затухли – а тут новый повод. Я просто не понимаю, зачем нам это нужно? Так что с точки зрения прагматического цинизма, Сенцова надо отпустить….

5 108 6 16256 20.06
Kполитика, общество, мнения, сенцов
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 248 6 38209 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 111 6 19007 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность

Популярное за неделю

Новости

Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России Политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО…

5 61 6 21205
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 86 6 103999 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 15559 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 548 6 723055 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 209084 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7065573
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3538860

Сегодня в эфире