Дональд Трамп подписал еще один указ в области миграции.
На этот раз, как передает РЕЙТЕР, речь идет прекращении практики разлучения семей незаконных иммигрантов на границе. По словам американского президента, этот документ позволит семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.
Комментарии2
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kondrakr 21 июня 2018 | 01:22
Ждем новой волны истерии - теперь по поводу того, что ДЕТЕЙ САЖАЮТ В ТЮРЬМУ.
akrayzler 21 июня 2018 | 01:40
kondrakr: Зачем в тюрьму? - Домой. Все уже было. Чапман и компанию отправили всех домой. И никаких разлучений. Никакие просьбы разлучить и оставить деток - не помогли.