Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз.
В интервью Deutsche Welle, он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР. Актер, который не приезжал в Россию со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, заявил, что готов приехать в нашу страну, если Владимир Путин а и Дмитрий Медведев уйдут из политики.
Комментарии5
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denisevropeets 21 июня 2018 | 01:18
Молодец! Уважаю!
proxozhij 21 июня 2018 | 01:22
Тогда лет через 200, не раньше.
nokola 21 июня 2018 | 01:26
Приятный во всех отношениях человек, который правильно поступает и говорит правильные вещи, но, к сожалению, замарался в дешевой отвратительной рекламе "циркониевых браслетов".
e621 21 июня 2018 | 01:33
Гандон неблагодарный.
jasonnj 21 июня 2018 | 01:40
Ну, что за заголовок, Эхо же не Лайф, чтоб так искажать сказанное артистом.
Кикабидзе сказал, что ненавидел символ Советского Союза - серп и молот.
Говоря о Союзе, он упомянул не только плохое (а что, не было?), но и хорошее.
Он (и вместе с ним много миллионов бывших совков, включая меня) же не Путин, чтоб не обрадоваться самораспаду империи зла.