Число россиян, обвиняющих Сталина в больших потерях во время войны, за 20 лет сократилось в 4 раза.
Согласно опросу «Левада-центра», проведенного накануне Дня памяти и скорби, только 9% россиян сегодня убеждены, что большие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне вызваны сталинским руководством, которое не считалось с потерями. В 1997 году так считали 34% опрошенных.
Комментарии5
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juche 21 июня 2018 | 01:18
Повторенье мать ученья
protvik 21 июня 2018 | 01:20
Маньяк и людоед должен был болтаться на фонаре в Гааге, а он даже не был расстрелян.- неоспоримый факт, а все из-за закрытых от общественности архивов.
gwon 21 июня 2018 | 01:21
Думаю, в этом большая заслуга принадлежит Эху Москвы. Столько грязи на Победу не выливал пожалуй никто.
nikvol 21 июня 2018 | 01:26
А были варианты победить лучшую армию мира, на которую работала экономика всей Европы, малой кровью?
salut__521 21 июня 2018 | 01:35
Ещё 20 лет путриотизьма со скачками бессмертников с чужими портретиками и усатого людоеда вообще канонизируют...