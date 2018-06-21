Адвокату «петербургских саентологов» передали для ознакомления дело с пометками следователя.
Как передает «Медиазона», стикеры оставленные в деле, в частности, гласят: «дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем». Сами следователи информацию о пометках не прокомментировали.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт