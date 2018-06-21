Адвокату «петербургских саентологов» передали для ознакомления дело с пометками следователя.

Как передает «Медиазона», стикеры оставленные в деле, в частности, гласят: «дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем». Сами следователи информацию о пометках не прокомментировали.